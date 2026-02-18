フィギュアスケート団体で獲得した銀メダルを掲げる、アイスダンスの吉田唄菜（左）と森田真沙也＝京都府宇治市ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンス代表の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が18日、練習拠点の京都府宇治市のリンクで取材に応じ、吉田は「4年後の団体では得点源になりたい」と語り、森田は「もっといい色のメダルを持ち帰りたい」と早くも次の五輪へ思い