水曜日の夜は北陸から北の日本海側で雪が降り、ふぶいたり、降り方が強まる所がありそうです。木曜日になると日本海側の雪の範囲は狭くなるでしょう。太平洋側は広い範囲で晴れますが、全国的に気温は水曜日より低くなる見込みです。低気圧や前線の影響で水曜日の夜は北陸から北の日本海側で雪が降り、風も強まりふぶく所がありそうです。山沿い中心に雪の量が多くなる所もある見込みです。本州では木曜日は雪の範囲が狭くなり、午