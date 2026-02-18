愛知県稲沢市で約1250年の歴史を重ねる天下の奇祭「国府宮はだか祭」が、ことしも行われます。 【写真を見る】天下の奇祭｢国府宮はだか祭｣ クライマックスの“もみ合い” 今年は3月1日（日） 高さ約3メートルの“標柱”設置で神事の期間に… 愛知･稲沢市 （松本道弥アナウンサー）「いま『標柱（しめばしら）』が建てられました。いよいよ春の訪れを告げる『国府宮はだか祭』が始まります」 きょう午前、国府宮の楼