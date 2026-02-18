指定薬物のエトミデート、いわゆるゾンビたばこを使用したとして逮捕・起訴されたプロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告が保釈されました。報道陣に向かって深く一礼し、車に乗り込んだ広島カープの羽月隆太郎被告。きょう、保釈保証金300万円を納めて保釈されました。羽月被告は去年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」を若干量加熱し、気化させて吸引し、使用したとして、きのう、医薬品医療機器法違反の罪で起訴されてい