れいわ新選組の大石晃子共同代表は１８日の記者会見で、山本譲司衆院議員（６３）を幹事長に起用すると発表した。櫛渕万里共同代表は退任し、後任に奥田芙美代参院議員（４８）が就く。山本代表と大石氏は続投する。人事は１６日の役員会で決定した。