元西武選手で東北福祉大監督も務めた大塚光二氏（58）が16日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に西武時代の先輩・金村義明氏（62）とともにゲスト出演。日本ハムのコーチ時代に指導したドジャース・大谷翔平投手（31）やソフトバンク・近藤健介外野手（32）との“その後の関係”について語った。今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上田まり