お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが１８日、自身のＸを更新。「親からもらった」豪華な品をアップした。松井の父は大和証券の副会長。父については「うちの父親、特にたたき上げで、新入社員から副会長になった。僕の父親の人生、半沢直樹みたいな感じなんですよ」と昨年、テレビで明かしている。今回は「親からもらったカステラに金箔のってた！！ラッキー！！」とキラキラと輝く豪華なカステラの写真を投稿。これに