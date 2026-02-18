元SDN48のメンバーなちゅ（41）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。現在の職業について話した。今回のテーマは「セカンドキャリア」。MCの上田晋也（55）に「なちゅさんは元々アイドルをやっていたんだっけ？」と聞かれたなちゅは、「もともとSDN48っていうアイドルグループに入っていたりとか、ギャル書道家だとか、芸人さんだとかを、結構好き勝手に自分でやりたいことをやって