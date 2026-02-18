県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり156円30銭で、先週と比べて90銭高くなりました。来週も値上がりが続く見通しです。16日の月曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は156円30銭で、先週と比べて90銭高くなりました。値上がりは3週連続です。今年に入ってからは155円台で推移していましたが、約2か月ぶりにそれを上回る価格になりました。価格を調査している石油情報センタ