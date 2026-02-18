ボディサイズはCクラス並みに拡大2013年の初代登場以来、流麗なデザインで人気を博してきたメルセデス・ベンツのコンパクト4ドアクーペ「CLA」。2019年の2代目登場から6年が経過した2025年11月、欧州でついに新型の受注が開始されました。【画像】超カッコイイ！ これが6年ぶり大刷新の新型「4ドアクーペ」です！ 画像で見る（47枚）日本でも「ジャパンモビリティショー2025」での実車公開を経て、いよいよ2026年の発売が秒