シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）、イアン・ハップ（31）両外野手が契約最終年を迎える。彼らの去就と外野陣の編成に注目が集まっているようだ。『シカゴ・サンタイムズ』紙のマディ・リー記者によると、現時点で両選手に対する契約延長オファーは無し。正中堅手のピート・クローアームストロングは2030年まで保有権が残るが、来季以降の両翼は空席となっている。他にも二塁手のニコ・ホーナー、投手陣でも今永昇太やジェーム