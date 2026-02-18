傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」は、2月上旬から、ケーキ＆アニマルモチーフがかわいいデザイン性と機能性を備えた新作の日傘を、全国の直営店舗や公式オンラインショップで発売中だ。【写真】チョコケーキモチーフもすてき！新作“日傘”一覧■夏の強い日差をしっかりブロック今回発売されたのは、スウィートな見た目が視線を集める「遮光ケーキモチーフミニ」と、”好きになることが最初の一歩“をテーマにした「