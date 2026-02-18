２月１８日午前８時、国会議事堂の正門が開くと衆議院選挙で当選を果たした議員らが次々と登院しました。今回の選挙では「高市旋風」に乗った自民党が３１６議席を獲得。そのうち６６人が初当選の新人議員です。最年少の当時２５歳で初当選した自民党の村木汀議員は…（自民党村木汀衆院議員）「改めてバッジをつけさせていただき、非常に重い責任を感じますし、改めてしっかりがんばっていきたい。そう感じました」また