小川珈琲は5月20日、「小川珈琲 清水店」を「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」(京都府京都市)内にオープンする。小川珈琲 清水店同社は、京都の地で育まれた企業として、これまで京都の街と深く関わりながら、その魅力を体験できる場所づくりに取り組んできた。創業70周年を迎えた2022年に、同社の想いを体現する場として、「小川珈琲堺町錦店」をオープンした。店舗のコンセプトは「100年先も続く店」。壮大な理想を語るのではなく、地