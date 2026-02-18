テレ東のドラマ『るなしい』(毎週木曜深夜24:30〜)が4月2日にスタートする。原菜乃華 =テレ東提供○原菜乃華、連続ドラマ初主演原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞!」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の「漫画大好き芸人」や、『川島・山内のマンガ沼』(読売テレビ)など多数メディアで紹介され、大のマンガ好きで知られる麒麟・川島明や OKAMOTO'S のオカモトショウ(