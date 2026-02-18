ボートレース蒲郡は18日、SG「第61回ボートレースクラシック」（3月24〜29日）初日12Rに行われるドリーム戦の出場選手を、以下の通り発表した。1号艇・末永和也（26＝佐賀）2号艇・毒島誠（42＝群馬）3号艇・桐生順平（39＝埼玉）4号艇・池田浩二（47＝愛知）5号艇・白井英治（49＝山口）6号艇・山口剛（43＝広島）予備は西山貴浩（38＝福岡）と新田雄史（40＝三重）。