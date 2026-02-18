リクルートMUFGビジネスは3月前半頃より、送金アプリ「エアウォレット」において、Visaに対応したプリペイドカード機能の提供を開始する。Visaプリペイドカードこれまでのプリペイドカードは、チャージした金額の範囲内で利用できる「使いすぎ防止」の安心感から、多くのユーザーに利用されてきた。一方で、プリペイドカードは利用用途が主に決済に限られ、送金や出金といった金融機能との連携が不十分であったり、一度チャージし