◆練習試合ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）ヤクルト・星知弥投手が実戦初登板。８回から登板すると、先頭の梶原と京田を１球ずつで打ち取り、九鬼を変化球で空振り三振に仕留めた。ＭＡＸは１５０キロを記録。わずか６球の初登板に「真っすぐが思ったよりスピードが出ていた。あとは変化球の精度」と淡々と振り返った。昨季は４４試合に登板して１勝２敗１７セーブで防御率１・６７を記録。シーズン終盤はセットア