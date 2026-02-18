【花王：アイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE」】 2月18日より無料配信 花王は、お掃除アイドルプロデュースゲーム「掃除相愛LOVE」を開発、2月18日より無料配信を開始した。 「掃除相愛LOVE」はアイドル育成事務所に新人プロデューサーとして働くことになった主人公が、新生活を応援するお掃除アイドル「Shining4」の成長を支えながらそうじ方法