ハヤカワが運営する「サロンクリスティ」(東京都千代田区)は3月2日から、イブニングティーセットの新メニュー「ミス・マープルのスプリング・ティールーム」(1名5,500円)を提供する。イブニングティーセット「ミス・マープルのスプリング・ティールーム」(1名5,500円)※写真は2名分同店は「本好きが集まる場所」をコンセプトにしたカフェで、店名もミステリの女王「アガサ・クリスティー」に因んでいる。サロンクリスティ2026年3月