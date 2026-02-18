皆さんは新たな内閣にどんなことを期待しますか。福岡の街の人たちに聞きました。■街の人「あの方、一生懸命やっている。初めての女性首相でしょう、素晴らしい。私は老いたる女ですが、老いても楽しい生活ができることをお願いしたいです。」「あれだけ選挙で民意を得ているので、やりたいことは全部できると思いますが、大きく議席を取り過ぎているので、無理やりやっても後からの反発が怖かったりする。うまくバランスを取って