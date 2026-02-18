東京時間17:02現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5507.01（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 9006.98（+48.11+0.54%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83482.19（+31.23+0.04%） １８日のアジア株は大半の市場が休場。春節（旧正月）のため大半の市場が休場となった。豪州株は前日の米株高を受けて買い優勢と