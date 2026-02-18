静岡県内でも被害が相次いでいる金属窃盗。特に狙われるのが太陽光発電所などの銅線ケーブルですが、ある対策で、その被害が防げるといいます。その画期的な方法とは？（記者）「浜松市天竜区にある新岩見橋です。この場所にあったはずの橋の名前が書かれた板がなくなっています。橋の名前が確認できないですね」など本来、ここには橋の名前が書かれた金属製のプレート・橋名板があるはずですが、それが盗まれ枠だけの