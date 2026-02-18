歌手の美川憲一（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングに励む姿を披露した。【写真】「本当に尊敬」元気にトレーニングに励む美川憲一美川は2025年9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていた。しかし同年11月にはパーキンソン病であることを公表した。それからも美川は、自身のインスタで懸命にリハビリに励む様子やトレーニングする姿