柔道男子66キロ級五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）が18日、グランドスラム（GS）タシケント大会（27日開幕）へ向けてオンライン取材に応じた。優勝した昨年12月のGS東京大会から2カ月。「コンディションはとても良くて、体もキープして良い状態で大会を迎えられる」と自信を示した。2028年ロサンゼルス五輪へ向けた代表選考レースが本格化する2026年の最初の大会。「今年の一番の目標は世界選手権（10月、アゼルバ