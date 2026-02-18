当時18歳の交際相手の女性を殺害し、山梨県の山林に遺体を捨てた罪などに問われている男が、初公判で死体遺棄について罪を認めましたが、殺人については無罪を主張しました。渥美遼馬被告（33）は2023年、交際相手の野本結梨香さん（当時18）を刃物で突き刺して殺害し、遺体を山梨県の山林に遺棄した罪などに問われています。18日の初公判で、渥美被告は死体遺棄については認めたものの、殺人については「刺していません」と述べ、