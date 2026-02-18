抑え定着を狙うヤクルトの星が18日、沖縄県宜野湾市での練習試合で好投した。DeNA相手に今季初の実戦登板。八回に出て三者凡退に仕留め「（昨シーズン後半の経験を）継続して、生かしていけたらいい」と落ち着いた表情で語った。梶原、京田をわずか2球で片付け、最後は九鬼を空振り三振とした。球場の球速表示は最速で150キロをマーク。「思ったより、球速が出ていた。相手が直球狙いの中でも直球で打ち取れた」と手応えを口に