JR東日本は18日、JR仙台病院（仙台市）で、患者6639人の氏名や病名などの個人情報が入ったパソコンやデータ端末を紛失したと発表した。同社は盗難の可能性が高いとして、16日に宮城県警に被害届を提出した。JR東によると、2025年6月、病院内の空調管理室に施錠をして、廃棄予定のパソコン計358台を一時保管。今年2月3日に廃棄作業を始めたところ、パソコン本体3台の他、5台の記憶媒体「ソリッドステートドライブ（SSD）」がな