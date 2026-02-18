野球日本代表・侍ジャパンは18日、ソフトバンクと行う初戦の始球式を和田毅さんが行うことを発表しました。WBCを目前に控える侍ジャパンは現在、宮崎でキャンプを実施中。キャンプ終盤には、今回のチームで挑む初の試合となるソフトバンク戦が2試合予定されています。和田さんが始球式を行うのは初戦となる22日。和田さんは2004のアテネ五輪や、2006年のWBC、2008年の北京五輪で日の丸を背負っています。始球式に向けて和田さんは