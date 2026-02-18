タレント・ほしのあき（48）が18日までに、自身のインスタグラムストーリーズを更新。近影を公開した。最近はピラティスに取り組んでいるほしの。この日は「朝活」とつづり、へそ出しスタイルのウエア姿でマシンに腰掛けるショットを投稿した。ほしのと三浦は2011年9月25日に結婚。12年4月に長女を出産している。