17日、徳島・那賀町の山林で火事があり、派遣要請を受けた自衛隊などが消火活動にあたっています。17日午後3時20分ごろ、徳島・那賀町の川俣谷山で作業中の関係者から「重機から出火して、山に燃え移っている」と消防に通報がありました。消防によると、重機を使って木材をトレーラーに載せる途中、重機が林道に落ち斜面との摩擦で発火したとみられ、その後、火が山林に燃え移ったということです。県は17日夜、自衛隊に災害派遣を