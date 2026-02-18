新潟市は物価高対策として、プレミアム付き商品券の発行などを予定しています。市議会の2月定例会で可決後、早ければことし夏ころの実施を予定したいとしています。物価高対策のひとつ「生活応援プレミアム付デジタル商品券発行事業」についてみていきます。プレミアム率は20％で商品券の発行総額は54億円が予定されています。物価高に直面する生活者を支援し、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るねらいです。新潟市では