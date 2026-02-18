試合終了残り1分14秒、TOYOTA ARENA TOKYOにこの日一番の歓声が鳴り響いた。 2月15日に行われたB1リーグ第23節GAME2で、アルバルク東京は佐賀バルーナーズに96-83で勝利。第4クォーター残り1分53秒、A東京の背番号13がコートに立った。左45度、菊地祥平が躊躇なく放った3ポイントシュートがリングに吸い込まれた。 アリーナが一斉に沸き立ち、割れんばかりの声援が菊