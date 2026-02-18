今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ドル高・円安基調の継続性を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１５２円５０銭～１５４円５０銭。 日米両国により、対米投融資の第１号案件が発表された。内容は事前報道に沿ったものであったが、総額５５００億ドルの第１陣は、人工ダイヤモンド製造で約６億ドル、原油インフラで約２１億ドル、ＡＩデータセンター向けのガス火力プロジェクトで