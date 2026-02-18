１８日の東京市場で日経平均株価は前日比５７７円高の５万７１４３円と５日ぶりに反発した。前日までの４日間で１１００円近く下落していただけに、値頃感からの買いも流入した様子だ。ただ、一時８００円を超える上昇となった後は、引けにかけやや伸び悩んだ。 この日、市場の関心を集めたのは日米合意による対米投融資に関する動きだ。工業用の人工ダイヤの製造プロジェクトに絡み経済産業省が発表したリリースに名