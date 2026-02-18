Jリーグは18日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・SC相模原vs.ザスパ群馬の代替開催日が決定したことを発表した。同試合は8日に行われる予定だったが、降雪・積雪の影響で中止。代替開催日は3月4日で、キックオフ時刻は18時30分となる。会場は相模原ギオンスタジアムで変更はない。以下、試合日程第1節3月4日(水)相模原 18:30 群馬 [ギオンス]