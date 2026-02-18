駅の案内をよりスムーズに。地下鉄栄駅でAIを搭載したロボットが活躍です。 【写真を見る】名古屋の地下鉄栄駅 “AIロボット”が駅員に代わって道案内 2月19日から実証実験 平日の午前10時～午後4時まで あすから、地下鉄栄駅に登場する案内ロボット。記者が話しかけてみると… （青木まな記者）「名古屋城に行きたいです」（ロボット）「名古屋城へ最短で行くには、栄駅から名城線右回りに乗ります」 これは駅員