「餃子の王将」は21日から3月31日まで、「極王（ゴクオウ）シリーズ」の中でも特に人気の高い、『極王酢豚』『極王麻婆豆腐』『極王鶏の唐揚』の3品のジャストサイズを組み合わせた『新極王 人気3品ジャストサイズセット』（税込1571円）を販売する。【写真】マイルドで奥深い味わいの『極王酢豚』「極王シリーズ」は、餃子の王将の定番人気商品がワンランク上の味わいになったプレミアムメニューで、今年1月に『極王酢豚』や