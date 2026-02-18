お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。差し入れを披露した投稿が反響を呼んでいる。金箔が敷き詰められたカステラの写真を投稿した松井。「親からもらったカステラに金箔のってた！！ラッキー！！」と報告した。松井の父は大和証券の副会長。これまでに出演した番組などで、実家のマンションが日本でも有数の高級住宅街である東京・渋谷区の松濤にあることを明かしている。