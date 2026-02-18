2026/2/6〜2/12のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比7.3％減、TOP100の初登場作は13作（前週11作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位は米津玄師「IRIS OUT」（730.5万回）が8週連続、通算21度目の1位となった。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、同映画は興行収入106億円を突破し、歴代興収ランキングでは47位となっている（2月15日現在／興行通信社調べ）