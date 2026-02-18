指定薬物を使用したとして17日、起訴された、プロ野球・広島カープの選手、羽月隆太郎被告が保釈されました。指定薬物を使用した罪で17日、起訴された羽月被告。広島地裁が18日、保釈を決定し、22日ぶりに姿を見せました。――羽月選手、応援してくれているファンに一言お願いします問いかけには答えることなく、車に乗り込みました。起訴状などによると、羽月被告は去年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬