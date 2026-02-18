左ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武の平良海馬投手（26）が18日、宮崎・南郷キャンプでWBC辞退後としては初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者4人と対戦し、32球を投げて安打性は7本だったが「前回に比べて防球ネットがなかったので良い球が投げられた。（ケガは）ほぼ治ったと思っている」と順調な回復ぶりを示した。平良は5日の練習で左ふくらはぎを痛め、全治は2〜3週間と診断を受けた。11日に