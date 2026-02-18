韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）が18日、都内で行われた「ジーンズブランド『Lee』APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。“僕のお姫さまと王子さま”へエールを送った。【写真】ファンサえぐい…様々なポーズの要望に答えるJAEMINアジア太平洋地域ブランドアンバサダーに就任したJAEMINは「ジーンズは子どものころから今までずっと愛用しているし、デニムは僕のスタイルで着こなせ