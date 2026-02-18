阪神OBで尼崎の焼肉店「虎のゆうや」のオーナーを務める横山雄哉氏（31）が18日、阪神の沖縄・宜野座キャンプを訪問した。横山氏は事前に購入した先輩・岩崎のキャンプ限定ユニホームを着用し、手には同じくキャンプ地限定の「岩崎優マフラータオル」を手に登場。練習後の岩崎を激励し「いつも店に来ていただいて本当にありがたいです。少しの時間でしたが、お話できて良かった」と笑顔を浮かべた。昨年7月のオープン以来、