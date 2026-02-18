ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」（Ｅテレ）で２０１９年から初代の「体操のお姉さん」として出演してきた秋元杏月（あづき）さんが今年度で番組を卒業することが１８日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで行われた記者会見で発表された。３月３０日からは、沖縄出身で現在大学４年生のアンジェさんが新たに「おどりのお姉さん」として出演する。秋元さんは「この７年間、たくさんのお友達と一緒に体を動かしたり、遊んだりする