プロボクシング大橋ジムは18日、4月13日に東京・後楽園ホールで開催する自主興行「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE154」の対戦カードを発表。セミファイナルの60キロ契約8回戦ではIBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）がWBAアジア同級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）と対戦することが決まった。再起戦が決まった力石は「去年の世界戦でふがいない内容と結果で申し訳ない試合をし