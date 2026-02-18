キー局女子アナウンサーの“フリー転身ラッシュ”が止まらない。3月末には日本テレビの岩田絵里奈アナも退社予定と報じられている。そんなフリー女子アナ“戦国時代”に対照的な歩みを見せているのが、元テレビ東京アナの森香澄と、元NNHKアナの中川安奈だ。ともに「あざとい」を代名詞に注目を浴びたが、いまやその評価にははっきりとした差がつき始めている。2月12日、『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演した、中川が