歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが、2月15日のXで子どものほっこりショットをアップし話題を集めている。きゃりーは2023年3月に俳優の葉山奨之との結婚を発表。2024年10月に第1子を出産している。「きゃりーさんは《フェスに居たらかなり良いお客さん》のメッセージとともに、およそ1歳4か月となる子どもが、テレビ画面の音楽に合わせて“縦ノリ”ではしゃぐ後ろ姿の動画をアップしました。短い動画ですが、かなりごきげんな様子が