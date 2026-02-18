ニフティは、「なりたい職業」に関するアンケート調査結果を、2月13日に発表した。同調査は2025年12月9日〜2026年1月12日の期間、小中学生を中心とする「ニフティキッズ」訪問者2,469人を対象にインターネットを用いて行われた。なりたい職業はある?なりたい職業はあるか聞いたところ、小学生では95.4％、中学生では89.3％が「ある」と回答した。次に、「ある」と回答した人を対象に、どんな職業になりたいか尋ねたところ、1位は、