ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプで強豪ドイツは気象条件で受難となった。16日（日本時間17日）の男子スーパー団体が3回目途中打ち切りになり、大ジャンプが幻に。2回目終了時点の順位が採用され、4位となったが、その前日も不運に泣かされた。女子ラージヒルはドイツ勢のジャンプのタイミングで風が不利に。競技を中断させなかった運営側にドイツのレジェンドは怒りを露わにした。